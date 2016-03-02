Азербайджанский спортсмен лидирует в рейтинге по вольной борьбе

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Союз мировой борьбы (СМБ) перед чемпионатом Европы обнародовал новый рейтинг по вольной борьбе на основании результатов соревнований, проведенных в феврале 2016 года.

Как сообщает Report, в рейтинг СМБ вошли 11 азербайджанских вольноборцев.

Лучший показатель у двукратного чемпиона мира прошлого года Гаджи Алиева. Он лидирует в списке в своей весовой категории.

Тогрул Аскеров, Джабраиль Гасанов, Хетаг Газюмов и Джамаледдин Магеррамов, пропустившие несколько соревнований в прошлом месяце, опустились на одну позицию в рейтинге. В первую десятку в весовой категории 97 кг вошел Шариф Шарифов.

Чемпион международного турнира, проведенного в Стамбуле, Александр Гостиев продвинулся на 4 строчки, а победитель международного турнира в Минске Нурмагомед Гаджиев - на 6 ступеней. Борцы в весовой категории 86 кг поделили в рейтинге 10 и 12-е место соответственно. В данной весовой категории в рейтинг вошли еще два азербайджанских борца - Мамедгаджи Хатиев (13-я позиция) и Гамзат Османов (16-е место).