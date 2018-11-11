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    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые и 1 бронзовую медаль на Гран-при

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На Гран-при в столице Узбекистана Ташкенте азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали.

    Как передает Report, в последний день соревнований было завоевано три золотые медали.

    В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 90 кг в финале Мамедали Мехтиев должен был сразиться с немцем Кристианом Тотла, однако последний не смог провести.

    В весовой категории 100 кг Эльмар Гасымов в решающей встрече одолел иппоном француза Александра Иддири.

    В женской весовой категории выше 78 кг Ирина Киндзерска одолела немку Каролин Вайсси.

    В первый день турнира Ниджат Шихализаде в весовой категории 66 кг завоевал бронзовую медаль.

    Таким образом, азербайджанская сборная завершила Гран-при с тремя золотыми и одной бронзовой медалью. Аиша Гурбаны среди женщин в весовой категории 48 кг заняла 7-е

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