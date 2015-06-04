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    ​Азербайджан завоевал третью лицензию на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро

    Показанный спортсменкой результат оказался достаточным для получения лицензии на Олимпийские игры 2016 года

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан завоевал третью лицензию на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

    По её словам, это спортсменка по метанию молота Ханна Скидан. 23-летняя спортсменка на открытом чемпионате в Молдове с результатом 72,31 метра заняла второе место. Этот результат Скидан оказался достаточным для получения лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

    Отметим, что ранее еще один азербайджанский спорстмен по метанию молота Дмитрий Маршин завоевал лицензию на Олимпийские игры 2016 года. Первую же лицензию завоевал боксер Альберт Салимов в весовой категории 60 кг. 

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