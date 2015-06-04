​Азербайджан завоевал третью лицензию на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан завоевал третью лицензию на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства молодежи и спорта Самайя Мамедова.

По её словам, это спортсменка по метанию молота Ханна Скидан. 23-летняя спортсменка на открытом чемпионате в Молдове с результатом 72,31 метра заняла второе место. Этот результат Скидан оказался достаточным для получения лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что ранее еще один азербайджанский спорстмен по метанию молота Дмитрий Маршин завоевал лицензию на Олимпийские игры 2016 года. Первую же лицензию завоевал боксер Альберт Салимов в весовой категории 60 кг.