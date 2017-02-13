Пакистан намерен совместно использовать возможности азербайджанского спутника Azerspace-1

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Пакистан изучает возможности совместного использования возможностей азербайджанского телекоммуникационного спутника Azerspace-1.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде.

"Данный вопрос обсуждался в 2016 году на встрече межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству Пакистан - Азербайджан. Тогда Азербайджан предложил Пакистану использовать ресурсы национального телекоммуникационного спутника", - заявил А. Ализаде.

Он добавил, что сегодня этот вопрос рассматривается соответствующими структурами Пакистана и есть планы по налаживанию двустороннего сотрудничества в данной сфере.

Дипломат указал, что пакистанские бизнесмены также исследуют возможности по инвестированию в технологические парки и промышленные кварталы Азербайджана.

"В Азербайджане уже создано достаточное количество технопарков и индустриальных кварталов. Они предлагают выгодные условия для ведения бизнеса, налоговые льготы, упрощенную процедуру для предпринимательской деятельности и привлечения иностранных инвестиций, в чем сегодня заинтересованы пакистанские деловые круги", - отметил А. Ализаде.