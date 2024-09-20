Состоялось заседание Наблюдательного совета 4SIM

В Баку прошло очередное заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM), находящегося в ведении Министерства экономики.

В Баку прошло очередное заседание Наблюдательного совета Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM), находящегося в ведении Министерства экономики.

Как сообщили Report в Центре, заседание прошло под председательством главы Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова.

На заседании была предоставлена информация о работе 4SIM в 2023-2024 годах по поддержке развития цифровой экономики, в том числе по укреплению глобальной позиции Азербайджана в период IV промышленной революции, развитию человеческого капитала. Также были проведены обсуждения приоритетных вопросов развития, поставленных в соответствии с направлениями деятельности организации на 2024-2025 годы.