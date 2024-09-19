Phoenix Tech Foundation: Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий

Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий.

Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал управляющий партнер и соучредитель украинского Phoenix Tech Foundation Доминик Пиотет на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD-2024) в Баку.

Говоря о важности сотрудничества между университетами и частным сектором в развитии зеленых технологий, он подчеркнул, что нигде в мире, кроме США и Израиля, это сотрудничество не находится на должном уровне: "Многие вопросы в этой области требуют серьезных научных исследований. А научные исследования проводятся в университетах. В США это сотрудничество работает очень хорошо. В университетах существуют центры трансфера технологий. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Израиле. Там университеты также очень эффективно сотрудничают с частным сектором".

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