Phoenix Tech Foundation: Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий

Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий.
Как сообщает Report, об этом сказал управляющий партнер и соучредитель украинского Phoenix Tech Foundation Доминик Пиотет на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD-2024) в Баку.
Говоря о важности сотрудничества между университетами и частным сектором в развитии зеленых технологий, он подчеркнул, что нигде в мире, кроме США и Израиля, это сотрудничество не находится на должном уровне: "Многие вопросы в этой области требуют серьезных научных исследований. А научные исследования проводятся в университетах. В США это сотрудничество работает очень хорошо. В университетах существуют центры трансфера технологий. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Израиле. Там университеты также очень эффективно сотрудничают с частным сектором".
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