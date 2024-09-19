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Phoenix Tech Foundation: Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий

Phoenix Tech Foundation: Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий.
ИКТ
19 сентября 2024 г. 14:47
Phoenix Tech Foundation: Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий

Во всем мире наблюдается нехватка финансирования зеленых технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал управляющий партнер и соучредитель украинского Phoenix Tech Foundation Доминик Пиотет на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD-2024) в Баку.

Говоря о важности сотрудничества между университетами и частным сектором в развитии зеленых технологий, он подчеркнул, что нигде в мире, кроме США и Израиля, это сотрудничество не находится на должном уровне: "Многие вопросы в этой области требуют серьезных научных исследований. А научные исследования проводятся в университетах. В США это сотрудничество работает очень хорошо. В университетах существуют центры трансфера технологий. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Израиле. Там университеты также очень эффективно сотрудничают с частным сектором".

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