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В Азербайджане число пользователей цифровых удостоверений личности планируется увеличить до 4 млн после 2026 года

В Азербайджане число пользователей цифровых удостоверений личности планируется увеличить до 4 млн после 2026 года В Азербайджане число пользователей цифровых удостоверений личности планируется увеличить до 3,5-4 млн человек в период после 2026 года.
ИКТ
17 сентября 2024 г. 13:51
В Азербайджане число пользователей цифровых удостоверений личности планируется увеличить до 4 млн после 2026 года

В Азербайджане число пользователей цифровых удостоверений личности планируется увеличить до 3,5-4 млн человек в период после 2026 года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев на презентации обновленной цифровой платформы правительства "Mygov".

При этом, по его словам, невозможно полностью охватить цифровыми услугами все 10 млн населения:

"Дети и пожилые люди не могут активно пользоваться цифровыми технологиями. Но мы уверены, что к 2026 году сможем обеспечить использование цифровых платформ для сегмента населения с минимальной цифровой грамотностью, в частности для студентов и граждан старше 16 лет. По нашим подсчетам, это примерно 1 млн человек", - отметил Ш.Алиев.

По его словам, процесс перехода на безбумажный документооборот осуществляется поэтапно, однако полностью отказаться от бумажных носителей за 1-2 года невозможно.

"Сейчас в мире нет страны, где бумажные носители полностью вышли из документооборота. В Азербайджане уже функционирует система цифрового документооборота между государственными органами. Следующим шагом будет предоставление возможности гражданам осуществлять все взаимодействия с государством в безбумажной форме, а затем к этому процессу будет привлечен и частный сектор", - сказал Ш.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2026-cı ildən sonra rəqəmsal şəxsiyyət vəsiqəsi istifadəçilərinin sayını 4 milyona çatdıracaq

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