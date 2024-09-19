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С начала этого года число пользователей электронных услуг ГЭЦ превысило 11 млн человек

С начала этого года число пользователей электронных услуг ГЭЦ превысило 11 млн человек С начала этого года число пользователей электронных услуг Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) превысило 11 млн человек.
ИКТ
19 сентября 2024 г. 14:51
С начала этого года число пользователей электронных услуг ГЭЦ превысило 11 млн человек

С начала этого года число пользователей электронных услуг Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) превысило 11 млн человек.

Как сообщает Report, об этом сказал финансовый директор ГЭЦ Рахиб Аллахвердиев на VIII Евразийском форуме бухгалтеров и аудиторов.

Он напомнил, что недавно ГЭЦ ввел в эксплуатацию корпус электронных экзаменов: "Здесь используется облачная технология, и доступно 45 видов электронных экзаменов. В течение дня в две смены могут проводиться 1,7 тыс. электронных экзаменов.

В 2023-2024 годах число регистраций на электронные экзамены, проводимые ГЭЦ, составило 14 299, а число участников - 12 792".

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