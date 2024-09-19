Сахиб Алекперов: Для развития важна сбалансированность "зеленой экономики" и кибербезопасности

Вопросы "зеленой" экономики и кибербезопасности выдвинуты на первый план в стратегии развития цифровой экономики Азербайджана, и для развития очень важна сбалансированность этих двух аспектов.

Вопросы "зеленой экономики" и кибербезопасности выдвинуты на первый план в стратегии развития цифровой экономики Азербайджана, и для развития очень важна сбалансированность этих двух аспектов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции "Международные дни кибербезопасности" (ICSD-2024) на тему "Кибербезопасность во имя зеленой экономики" в Баку.

По его словам, эти две области тесно связаны, несмотря на то, что на первый взгляд кажутся различными: "В стратегии социально-экономического развития Азербайджана Министерству экономики поручено разработать и внедрить стратегию развития цифровой экономики. В рамках ее реализации Министерство экономики совместно с другими профильными госорганами проводит серьезную работу по формированию лабораторий информационной и кибербезопасности в рамках проекта государственно-частного партнерства в соответствии с этим документом".

Алекперов сказал, что с развитием "зеленой экономики" все более актуальными становятся инициативы по созданию "зеленых рабочих мест", внедрению циркулярной экономической модели, ужесточению экологических стандартов, увеличению инвестиций в новые технологии: "Это создает необходимость уделять больше внимания вопросам защиты персональных данных, безопасности критической инфраструктуры, защите от кибератак, обеспечению надежности цифровых систем".

По его словам, при реализации крупных инфраструктурных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах особое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности.

"Расширение применения цифровой экономики в Азербайджане, управление большими объемами данных, применение решений искусственного интеллекта, реализация проектов "умный город" и "умное село" в области интернета вещей, развитие цифрового маркетинга, дронов и робототехники создают благоприятные условия для построения "зеленой экономики". Для достижения успешного и устойчивого применения всего этого требуется расширение инфраструктуры в области информационной безопасности и кибербезопасности, развитие кадрового потенциала и повышение внимания к применению технологических решений", - отметил заместитель министра.