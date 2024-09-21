В Бишкеке пройдет саммит ОТГ по искусственному интеллекту

В Бишкеке 9-10 октября пройдет саммит тюркских государств по искусственному интеллекту (ИИ).

В Бишкеке 9-10 октября пройдет саммит тюркских государств по искусственному интеллекту (ИИ).

Как передает Report , об этом сообщило Министерство цифрового развития Кыргызстана.

Мероприятие объединит представителей государственных органов, ведущих экспертов в области ИИ, бизнес-сообщества, научных кругов и ИТ-сообщества из тюркских стран, Центральной Азии и всего мира.

"Саммит станет уникальной платформой для обсуждения новейших достижений в сфере ИИ, обмена опытом и разработки стратегий для ускорения внедрения ИИ в государственное управление, бизнес и социальные инициативы. В нем примут участие представители стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ): Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция. В статусе стран-наблюдателей будут представлены Туркменистан и Венгрия", — говорится в сообщении.

Цели саммита:

разработка стратегий развития ИИ в тюркском мире;

содействие инновациям и технологическому прогрессу в странах ОТГ;

использование ИИ для сохранения и развития тюркских языков;

укрепление экономического и научно-технического сотрудничества в сфере ИИ;

привлечение инвестиций в ИИ-проекты и стартапы;

обсуждение этических и правовых вопросов, связанных с использованием ИИ.

В ведомстве также отметили, что в рамках саммита государственные органы получат доступ к лучшим практикам по внедрению ИИ в госуправление и смогут укрепить международное сотрудничество, бизнес-сообщество сможет найти новых клиентов и партнеров, выйти на новые рынки и продемонстрировать свои инновационные ИИ-решения, академические круги смогут установить научные и исследовательские партнерства, а также привлечь финансирование для своих проектов.

Также планируется проведение мастер-классов и воркшопов для ИТ-разработчиков, которые смогут повысить свою квалификацию и познакомиться с новейшими технологиями.