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В Бишкеке пройдет саммит ОТГ по искусственному интеллекту

В Бишкеке пройдет саммит ОТГ по искусственному интеллекту В Бишкеке 9-10 октября пройдет саммит тюркских государств по искусственному интеллекту (ИИ).
ИКТ
21 сентября 2024 г. 01:22
В Бишкеке пройдет саммит ОТГ по искусственному интеллекту

В Бишкеке 9-10 октября пройдет саммит тюркских государств по искусственному интеллекту (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщило Министерство цифрового развития Кыргызстана.

Мероприятие объединит представителей государственных органов, ведущих экспертов в области ИИ, бизнес-сообщества, научных кругов и ИТ-сообщества из тюркских стран, Центральной Азии и всего мира.

"Саммит станет уникальной платформой для обсуждения новейших достижений в сфере ИИ, обмена опытом и разработки стратегий для ускорения внедрения ИИ в государственное управление, бизнес и социальные инициативы. В нем примут участие представители стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ): Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция. В статусе стран-наблюдателей будут представлены Туркменистан и Венгрия", — говорится в сообщении.

Цели саммита:

  • разработка стратегий развития ИИ в тюркском мире;
  • содействие инновациям и технологическому прогрессу в странах ОТГ;
  • использование ИИ для сохранения и развития тюркских языков;
  • укрепление экономического и научно-технического сотрудничества в сфере ИИ;
  • привлечение инвестиций в ИИ-проекты и стартапы;
  • обсуждение этических и правовых вопросов, связанных с использованием ИИ.

В ведомстве также отметили, что в рамках саммита государственные органы получат доступ к лучшим практикам по внедрению ИИ в госуправление и смогут укрепить международное сотрудничество, бизнес-сообщество сможет найти новых клиентов и партнеров, выйти на новые рынки и продемонстрировать свои инновационные ИИ-решения, академические круги смогут установить научные и исследовательские партнерства, а также привлечь финансирование для своих проектов.

Также планируется проведение мастер-классов и воркшопов для ИТ-разработчиков, которые смогут повысить свою квалификацию и познакомиться с новейшими технологиями.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda türk dövlətlərinin süni intellekt üzrə sammiti keçiriləcək

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