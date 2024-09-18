Китайская компания будет поддерживать услуги спутниковой связи в регионах Азербайджана

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") будет предоставлять услуги в отдаленных регионах.

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") будет предоставлять услуги в отдаленных регионах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, эти услуги будут предоставляться посредством спутниковой интернет-платформы Azconnexus и мобильных спутниковых терминалов StarWin.

В связи с этим было подписано соглашение между "Азеркосмос" и китайским мировым производителем терминалов StarWin.

Отметим, что эти терминалы предоставляют возможность обеспечить стабильную и бесперебойную спутниковую связь в транспортных средствах во время передвижения. С другой стороны, терминалы, предназначенные для установления спутниковой связи в стационарном состоянии, представляют собой быстро устанавливаемое и демонтируемое оборудование.