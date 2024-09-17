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В Азербайджане расширяется применение цифрового удостоверения личности

В Азербайджане расширяется применение цифрового удостоверения личности С частным сектором и государственными учреждениями Азербайджана ведется серьезная работа по внедрению цифрового удостоверения личности.
ИКТ
17 сентября 2024 г. 13:01
В Азербайджане расширяется применение цифрового удостоверения личности

С частным сектором и государственными учреждениями Азербайджана ведется серьезная работа по внедрению цифрового удостоверения личности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев на презентации обновленной цифровой правительственной платформы mygov.

По его словам, копирование и хранение удостоверений личности граждан в различных местах в Азербайджане создает серьезные риски с точки зрения защиты персональных данных: "Идея цифрового удостоверения личности возникла именно по этим причинам. Теперь гражданин может представить удостоверение личности в электронном виде через mygov. Это позволит лучше контролировать личные данные. В будущем обеспечение защиты персональных данных также будет возможно через эту платформу".

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