В Азербайджане расширяется применение цифрового удостоверения личности

С частным сектором и государственными учреждениями Азербайджана ведется серьезная работа по внедрению цифрового удостоверения личности.

С частным сектором и государственными учреждениями Азербайджана ведется серьезная работа по внедрению цифрового удостоверения личности.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахин Алиев на презентации обновленной цифровой правительственной платформы mygov.

По его словам, копирование и хранение удостоверений личности граждан в различных местах в Азербайджане создает серьезные риски с точки зрения защиты персональных данных: "Идея цифрового удостоверения личности возникла именно по этим причинам. Теперь гражданин может представить удостоверение личности в электронном виде через mygov. Это позволит лучше контролировать личные данные. В будущем обеспечение защиты персональных данных также будет возможно через эту платформу".