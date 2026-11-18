Удины рады спустя два столетия вновь совершать богослужения в монастыре Амарас.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Албано-удинской христианской религиозной общины Рафик Данакари в ходе посещения представителями общины храма в Ходжавендском районе.

Он подчеркнул, что монастырь около двух веков оставался закрытым для удинов:

"Сегодня мы как удины, потомки кавказских албан, посетили монастырь Амарас, совершили религиозные обряды, зажгли свечи и вознесли молитвы. Почти два века у нас не было возможности приходить в этот монастырь - храм держали закрытым, чтобы мы не могли здесь молиться. Главной целью этого было подчинение удинов армянской григорианской церкви".

Данакари подчеркнул, что вот уже шестой год удины свободно приезжают на наши освобожденные территории и посещают святые места.