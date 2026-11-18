Космический зонд "Вояджер-1", по расчетам американского космического агентства, первым из земных аппаратов удалился от Земли на один световой день, или около 26 млрд км.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на расчеты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что зонд достиг этой отметки в среду в 14:16 по бакинскому времени. Чтобы подтвердить это, специалистам Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии придется ждать сигнала от аппарата около суток. На 19 ноября лаборатория запланировала мероприятие, посвященное этому событию.

"Вояджер-1" запустили в 1977 году. Зонд пролетел мимо Юпитера и Сатурна, а в 2012 году пересек внешнюю границу гелиосферы и вышел в межзвездное пространство. Сейчас он движется со скоростью около 61 тыс. км/ч и остается самым удаленным от Земли объектом, созданным человеком. Его двойник "Вояджер-2", запущенный в том же году, вышел в межзвездное пространство в 2018 году.