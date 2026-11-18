Азербайджан в январе-сентябре текущего года импортировал 145,466 тыс. тонн автомобильного бензина марки "АИ-95" (Premium) на сумму $151,41 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Государственного комитета статистики, это на 69% больше в стоимостном, и на 38% больше в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.

Азербайджан импортировал 42 882 тонны (+31 раз) бензина из Болгарии на сумму $51,18 млн (рост в 44 раза по сравнению с показателем годом ранее), из Греции - 32 697 тонн (годом ранее поставок не было) на сумму $38,7 млн.

В отчетный период Азербайджан экспортировал 5 517 тонн (+31%) бензина марки Premium на сумму $3,86 млн (+39%).