Азербайджан увеличил импорт бензина Premium из Болгарии в 31 раз
Энергетика
- 18 ноября, 2026
- 15:06
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Азербайджан в январе-сентябре текущего года импортировал 145,466 тыс. тонн автомобильного бензина марки "АИ-95" (Premium) на сумму $151,41 млн.
Согласно расчетам Report на основе данных Государственного комитета статистики, это на 69% больше в стоимостном, и на 38% больше в количественном выражении по сравнению с показателями аналогичного периода 2025 года.
Азербайджан импортировал 42 882 тонны (+31 раз) бензина из Болгарии на сумму $51,18 млн (рост в 44 раза по сравнению с показателем годом ранее), из Греции - 32 697 тонн (годом ранее поставок не было) на сумму $38,7 млн.
В отчетный период Азербайджан экспортировал 5 517 тонн (+31%) бензина марки Premium на сумму $3,86 млн (+39%).
Azərbaycan Bolqarıstandan "Premium" benzinin alışını 31 dəfə artırıb
Azerbaijan sees 31-fold surge in premium gasoline imports from Bulgaria
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