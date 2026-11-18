Азербайджан и компания BP обсудили реализацию совместных энергетических проектов.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Министр встретился с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

На встрече были рассмотрены разработка глубоких газовых запасов блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", развитие проектов "Шахдениз" и "Карабах", электрификация энергетической инфраструктуры BP, а также перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.