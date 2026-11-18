Азербайджан обсудил с BP совместные энергетические проекты
Энергетика
- 18 ноября, 2026
- 13:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и компания BP обсудили реализацию совместных энергетических проектов.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".
Министр встретился с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.
На встрече были рассмотрены разработка глубоких газовых запасов блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", развитие проектов "Шахдениз" и "Карабах", электрификация энергетической инфраструктуры BP, а также перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
Фото
Фото
Последние новости
14:08
Фото
Азербайджан и Грузия обсудили развитие экономического партнерстваБизнес
14:06
Михельсон назвал дату прекращения поставок российского СПГ в ЕвропуДругие страны
13:57
В Иордании при крушении вертолета Black Hawk пострадали пять военнослужащих - ОбновленоДругие страны
13:57
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные энергетические проектыЭнергетика
13:48
Новатэк подписал договор на поставку СПГ в ТурциюДругие страны
13:47
Фото
Видео
Места памяти Западного Азербайджана: История села СалахВнутренняя политика
13:41
В Азербайджане ежегодно будут привлекать 25 тыс. человек к курсам профподготовки до 2030гСоциальная защита
13:37
Ушаков: Трамп и Путин могут сегодня провести переговоры в рамках саммита АТЭСВ регионе
13:34
Фото
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовом сектореФинансы