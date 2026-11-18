Azərbaycan BP ilə birgə enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edib
Energetika
- 18 noyabr, 2026
- 13:41
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Azərbaycan və BP şirkəti arasında birgə enerji layihələrinin inkişafı müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli ilə görüşüb.
P. Şahbazov qeyd edib ki, "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokunun dərin qaz ehtiyatlarının işlənilməsi, "Şahdəniz" və "Qarabağ" layihələrinin inkişafı, BP-nin enerji infrastrukturunun elektrikləşdirilməsi, eləcə də bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri nəzərdən keçirilib.
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