ЦБ Азербайджана и ROX Capital Group обсудили перспективы сотрудничества
Финансы
- 18 ноября, 2026
- 15:13
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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания ROX Capital Group обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Первый заместитель председателя Центробанка Алияр Мамедъяров встретился с руководителем ROX Capital Group Нгуен Хуонг Лоан.
Стороны обсудили состояние финансового сектора Азербайджана, проведенные реформы и инвестиционные возможности, а также инициативы ROX Group по развитию банковского сектора.
Особое внимание было уделено вопросам кредитования, пруденциальным требованиям, банковскому законодательству и возможным дальнейшим шагам по развитию сотрудничества.
Azərbaycan və "ROX Capital Group" gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
Azerbaijan's Central Bank, ROX Capital Group mull prospects for co-op
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