Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания ROX Capital Group обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Первый заместитель председателя Центробанка Алияр Мамедъяров встретился с руководителем ROX Capital Group Нгуен Хуонг Лоан.

Стороны обсудили состояние финансового сектора Азербайджана, проведенные реформы и инвестиционные возможности, а также инициативы ROX Group по развитию банковского сектора.

Особое внимание было уделено вопросам кредитования, пруденциальным требованиям, банковскому законодательству и возможным дальнейшим шагам по развитию сотрудничества.