Немецкие и азербайджанские компании обладают значительным потенциалом для совместных инвестиций, в частности в энергетическом секторе, включая производство "зеленого" водорода и развитие возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Германии в социальных сетях по итогам визита министра иностранных дел Йоханна Вадефуля в Баку.

Отмечается, что в ходе визита Вадефуль провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили общую стратегическую повестку, направленную на углубление сотрудничества в политической, экономической, оборонной, культурной и научной сферах.

В немецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Азербайджан уже является важным и надежным торговым партнером Германии на Южном Кавказе. Немецкие компании экспортируют в страну автомобили, оборудование и химическую продукцию.

"В свою очередь, для Европы Азербайджан является одним из важнейших поставщиков нефти и обеспечивает все большую долю потребностей ЕС в импорте газа. Это важный вклад в энергетический баланс ЕС, позволяющий нам снижать зависимость от отдельных стран. У немецких и азербайджанских компаний также есть значительный потенциал для совместных инвестиций в энергетическом секторе, например, в производство "зеленого" водорода и возобновляемые источники энергии", - говорится в сообщении.

В МИД Германии отдельно подчеркнули, что отличительной чертой Азербайджана являются межрелигиозный диалог и повседневная толерантность к представителям разных конфессий. В ходе посещения Ашкеназской и Грузинской синагог в Баку Йоханн Вадефуль встретился с представителями иудейской, христианской и мусульманской общин, где смог лично убедиться в межрелигиозном согласии в светском Азербайджане.

После завершения визита в Баку Йоханн Вадефуль направился в Ереван. В МИД Германии отметили, что после десятилетий конфликта Азербайджан и Армения находятся в процессе мирного урегулирования, который поддерживает Берлин.

В ведомстве подчеркнули, что урегулирование конфликтов в условиях международной нестабильности может служить примером для других регионов и способствовать укреплению стабильности за их пределами.