Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает инициативу, которая обяжет компании из США публично раскрывать факты применения китайских моделей искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По их данным, инициативу обсуждали специалисты Министерства финансов США и Управления Белого дома по научно-технической политике. Предполагается, что компании будут обязаны размещать соответствующие сведения на собственных интернет-ресурсах. В частности, требование может коснуться Airbnb, которая использует модель Qwen китайской Alibaba для работы виртуального помощника службы поддержки.

Отмечается, что инициатива призвана снизить зависимость американских компаний от китайских технологий без введения новых ограничений на их использование. Пока неясно, получило ли предложение поддержку в администрации и будет ли оно оформлено в виде обязательного правила.

Airbnb отказалась от комментариев. Белый дом, Минфин США и Alibaba оперативно не ответили на запросы агентства.