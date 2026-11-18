Число заместителей главы Госкомитета по работе с диаспорой увеличилось до четырех
Внутренняя политика
- 18 ноября, 2026
- 14:38
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Положение о Государственном комитете по работе с диаспорой", утвержденное указом от 14 мая 2009 года.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.
Указом число заместителей председателя комитета увеличено с двух до трех, а вместе с первым заместителем их количество достигло четырех.
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