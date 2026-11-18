Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в "Положение о Государственном комитете по работе с диаспорой", утвержденное указом от 14 мая 2009 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Указом число заместителей председателя комитета увеличено с двух до трех, а вместе с первым заместителем их количество достигло четырех.