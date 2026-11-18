Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müavinlərinin sayı artırılıb
Daxili siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 14:26
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyev 14 may 2009-cu il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə"də dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Komitə sədrinin adi müavinlərinin sayı 2-dən 3-ə çatdırılıb. Sədrin 1-ci müavini ilə birlikdə isə müavinlərin sayı 3-dən 4-ə çatıb.
Son xəbərlər
15:40
Sumqayıt Sənaye Parkında daha bir müəssisə kağız istehsal edəcəkSənaye
15:35
Abşeronda yük avtomobillərindən 10 min manatdan çox oğurluq edilibHadisə
15:34
Azərbaycanda artıq ödənilmiş vergilərin geri qaytarılması sadələşdirilibBiznes
15:30
Tramp, Putin və Si Cinpin APEC sammiti çərçivəsində qısa söhbət ediblərDigər ölkələr
15:27
Azərbaycan Rusiyadan buğda alışını sentyabrda 77 % artırıbASK
15:13
Almaniya XİN: Azərbaycan şirkətləri ilə birgə investisiyalar üçün potensiala malikikBiznes
15:10
Azərbaycan cüdoçularının dünya çempionatındakı ilk rəqibləri müəyyənləşibFərdi
15:05
"İdeal Kredit" BOKT 5 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
15:04
Cari ilin 9 ayında Azərbaycanda 117 körpə vaxtından əvvəl doğulubSosial müdafiə