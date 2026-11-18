В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрии.

Как сообщили Report в МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а австрийскую – генеральный директор Федерального министерства Ханна Лико.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-австрийских отношений, мероприятиях, которые планируется реализовать в данном направлении, также рассмотрены региональные и международные вопросы.

Была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, уделив особое внимание сотрудничеству в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

В ходе консультаций были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.