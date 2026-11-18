Азербайджан и Австрия провели политические консультации
- 18 ноября, 2026
- 14:58
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В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрии.
Как сообщили Report в МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а австрийскую – генеральный директор Федерального министерства Ханна Лико.
В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-австрийских отношений, мероприятиях, которые планируется реализовать в данном направлении, также рассмотрены региональные и международные вопросы.
Была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о масштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки, уделив особое внимание сотрудничеству в рамках многосторонних платформ и международных организаций.
В ходе консультаций были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.