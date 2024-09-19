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В Азербайджане впервые прошел региональный этап чемпионата мира по стартапам

В Азербайджане впервые прошел региональный этап чемпионата мира по стартапам В Азербайджане в Университете ADA при организации Technovate-Sabah Angel Investor Club впервые был организован региональный этап Чемпионата мира по стартапам.
ИКТ
19 сентября 2024 г. 19:16
В Азербайджане впервые прошел региональный этап чемпионата мира по стартапам

В Азербайджане в Университете ADA при организации Technovate-Sabah Angel Investor Club впервые был организован региональный этап Чемпионата мира по стартапам.

Как сообщает Report, данный чемпионат, считающийся одним из самых престижных стартап-конкурсов на мировой арене, имеет большое значение с точки зрения содействия развитию стартап- и инвестиционной экосистемы в Азербайджане путем объединения инвесторов, менеджеров компаний, основателей стартапов и тд.

Из 100 стартапов были выбраны 5, которые получили возможность представить зрителям свои бизнес-идеи. Жюри состоит из 7 судей, среди которых известные местные и международные инвесторы и эксперты.

Команда-победитель представит Азербайджан со своей стартап-идеей на заключительном этапе чемпионата 4 октября в США.

Отметим, что в финальном этапе чемпионата в Сан-Франциско победители региональных этапов будут бороться за приз в 1 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə Startaplar üzrə Dünya Çempionatı keçirilib

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