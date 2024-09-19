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Турал Мамедов: В ближайшее время во всех госучреждениях начнется симуляция кибератак

Турал Мамедов: В ближайшее время во всех госучреждениях начнется симуляция кибератак Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в ближайшее время начнет симуляцию кибератак во всех государственных учреждениях с тем, чтобы повысить способность к реагированию информационных систем этих ведомств.
ИКТ
19 сентября 2024 г. 12:44
Турал Мамедов: В ближайшее время во всех госучреждениях начнется симуляция кибератак

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в ближайшее время начнет симуляцию кибератак во всех государственных учреждениях с тем, чтобы повысить способность к реагированию информационных систем этих ведомств.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на конференции Международные дни кибербезопасности (ICSD-2024) в Баку.

По его словам, симуляция кибератак, направленная на измерение реакции госучреждений, будет проводиться в рамках пилотного проекта кибергигиены.

"Уже несколько лет мы реализуем проект кибергигиены в Азербайджане, состоящий из двух основных направлений. Одно из них - подготовка календаря информационной безопасности и проведения на его основе специальных семинаров. Другое направление - реализация пилотного проекта кибергигиены, который уже перешел на новый этап. Речь идет о переходе от практического обучения к реактивному методу обучения. В ближайшее время мы планируем изучить реакцию всех государственных учреждений с помощью симуляции кибератак. Этим методом мы стремимся повысить их способности к обучению и реагированию", - отметил Т.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Tural Məmmədov: "Yaxın vaxtlarda bütün dövlət qurumlarında kiber hücumların simulyasiyasına başlanılacaq"

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