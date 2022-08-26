"Азеркосмос": Оптическими камерами были сделаны снимки пожаров

Оптический спутник Azersky позволяет делать снимки оптическими камерами. Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов. "Способнос

Оптический спутник Azersky позволяет делать снимки оптическими камерами.



Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов.



"Способность спутника снимать в инфракрасном свете позволяет нам легко фиксировать пожары. Зеленый цвет отражает инфракрасный свет, поэтому зеленая насаждения отображаются в красном цвете. Но сгоревшие участки на снимках не красные. Мониторинги позволяют нам понять, что можно предпринять. Всего пожары возникли на 1 670 га леса, из них 79 га приходится на территорию государственного лесного фонда, 891 га - на территорию муниципального фонда. Помимо лесной территории, мы также наблюдали и составляли отчеты о пожарах, возникших на пастбищах и посевных площадях", - сказал Асадов.