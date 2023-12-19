Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по средней скорости широкополосного интернета

В ноябре этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 181 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 33,03 Мбит/с.

В ноябре этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 181 страны по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 33,03 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на 5 ступеней по сравнению с октябрем.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (263,51 Мбит/с), а последнее место - Куба (2,11 Мбит/с).

В ноябре Азербайджан опустился на три ступени по скорости мобильного интернета, заняв 58-ое место (45,45 Мбит/с) среди 145 стран.

По скорости мобильного интернета ОАЭ заняли первое место (324,92 Мбит/с), а Куба - последнее (3,90 Мбит/с).

Кроме того, в отчетный период Баку занял 73-е место среди 169 городов по скорости мобильного интернета (45,56 Мбит/с). Первое место занимает Дубай - 386,62 (Мбит/с), последнее - столица Афганистана Кабул (4,89 Мбит/с).

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана поднялась на четыре ступени и заняла 137-е место (35,72 Мбит/с).

В рейтинг по фиксированному широкополосному интернету вошли 195 городов. Возглавила список столица Китая Пекин (296,32 Мбит/с), а столица Кубы Гавана оказалась последней в рейтинге (1,94 Мбит/с).