Азербайджан в мае продвинулся в мировом рейтинге по скорости мобильного интернета

В мае этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 181 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,14 Мбит/с.

В мае этого года Азербайджан занял 116-ое место среди 181 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,14 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, позиция Азербайджана осталась неизменной.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (242,35 МБ/с), а последнее место - Куба (1,93 МБ/с).

В мае Азербайджан поднялся на три ступени по скорости мобильного интернета, заняв 55-ое место (40,97МБ/с) среди 140 стран.

В списке мобильных операторов ОАЭ занял первое место (181,79 МБ/с), а Афганистан - последнее (4,3 МБ/с).

Кроме того, в мае город Баку продвинулся на две ступени по скорости мобильного интернета (43,08 МБ/с), заняв 72-е место среди 172 городов. По скорости мобильного интернета первое место занимает Дубаи - 207,35 МБ/с, последнее – столица Судана Хартум – 1,07 МБ/с.

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана опустилась на одну ступень и заняла 137-е место (31,27 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 190 городов. Возглавила список столица Китая Пекин (268,09 МБ/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,83 МБ/с).