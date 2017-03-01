Трамп снимет запрет на въезд граждан из Ирака

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп исключит Ирак из списка стран, прием граждан из которых в США временно ограничен.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, Пентагон и Госдепартамент оказали давление на администрацию президента. Ведомства обратили внимание на ключевую роль Ирака в борьбе с группировкой «Исламское государство» и в связи с этим попросили Белый дом пересмотреть позицию касательно этой страны.

Как сообщалось ранее, ожидается, что Трамп подпишет новый указ об иммиграции 1 марта.