Определился соперник первого домашнего матча сборной Азербайджана в этом году

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу 23 марта проведет товарищеский матч в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, соперником будет сборная Беларуси.

Матч состоится на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00. Эта первая игра сборной Азербайджана в Баку.

Отметим, что этот матч будет третьим по счету за историю встреч между сборными Азербайджана и Беларуси. Первая встреча состоялась 27-го мая 1996 года в белорусском Молодечно. В игре, завершившейся ничьей со счетом 2:2, мячи в ворота хозяев поля забивали Руслан Идигов и нынешний главный тренер сборной Гурбан Гурбанов.

Во втором матче, который прошел 26 февраля 2001 года во время учебно-тренировочных сборов в болгарском городе Албена победу одержала сборная Азербайджана - 1:0.

Отметим, что после Баку, 27 марта футболисты Беларуси отправятся в Любляну на товарищескую встречу со Словенией.