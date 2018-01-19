 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Челси" грозит трансферный запрет

    Лондонский клуб подозревается в нарушении правил при проведении 25 трансферов молодых иностранных футболистов не старше 18 лет

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Английскому футбольному клубу "Челси" грозит трансферный запрет.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, лондонский клуб подозревается в нарушении правил при проведении 25 трансферов молодых иностранных футболистов не старше 18 лет.

    По информации, дисциплинарный комитет ФИФА в настоящее время ведёт расследование. При этом в лондонском клубе отрицают, что могли совершать трансферы с нарушениями правил ФИФА. Отмечается, если лондонский клуб признают виновным в проведении переходов с нарушениями, то ему грозит запрет на регистрацию новичков.

    Отметим, что в предыдущие годы ФИФА наказывала трансферным запретом за нарушения правил при переходах футболистов испанские клубы "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi