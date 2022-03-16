Золото продолжает дешеветь в ожидании ужесточения политики ФРС США

Стоимость золота в среду утром продолжила снижение, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Стоимость золота в среду утром продолжила снижение, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 11,6 доллара США, или на 0,61%, до 1 917,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,63%, до 24,995 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром продолжается отрицательная динамика, поскольку инвесторы предполагают, что сегодня по итогам заседания ФРС повысит учетную ставку, а ужесточение монетарной политики позитивно для курса доллара и негативно для стоимости драгоценного металла.

Тем не менее, в текущей ситуации золото сохраняет актуальность как актив-убежище. "Конфликт России с Украиной, похоже, не приведет к немедленной деэскалации, что должно оказать поддержку цене на золото", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.