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Золото продолжает дешеветь в ожидании ужесточения политики ФРС США

Золото продолжает дешеветь в ожидании ужесточения политики ФРС США Стоимость золота в среду утром продолжила снижение, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Финансы
16 марта 2022 г. 10:16
Золото продолжает дешеветь в ожидании ужесточения политики ФРС США

Стоимость золота в среду утром продолжила снижение, инвесторы ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 11,6 доллара США, или на 0,61%, до 1 917,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,63%, до 24,995 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром продолжается отрицательная динамика, поскольку инвесторы предполагают, что сегодня по итогам заседания ФРС повысит учетную ставку, а ужесточение монетарной политики позитивно для курса доллара и негативно для стоимости драгоценного металла.

Тем не менее, в текущей ситуации золото сохраняет актуальность как актив-убежище. "Конфликт России с Украиной, похоже, не приведет к немедленной деэскалации, что должно оказать поддержку цене на золото", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl ucuzlaşır
Версия на английском языке Gold continues to fall in price ahead of tightening of US Fed policy

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