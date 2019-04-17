​Владельцы облигаций SOCAR получили очередные проценты

Сегодня произведена десятая по счету выплата процентов по облигациям SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, тем самым, общий доход владельцев облигаций достиг 12,5 млн долларов.

Средства на общую сумму 1,25 млн долларов – 12,5 доллара на каждую облигацию неделей ранее были перечислены на счет Национального депозитарного центра в Центральном банке Азербайджана.

В предстоящих кварталах по облигациям SOCAR со сроком обращения до 2021 года, выплаты процентов будут произведены еще 10 раз, за счет чего владельцы облигаций заработают дополнительно 12,5 млн долларов (всего 25 млн долларов).

В настоящее время на вторичном рынке общий объем операций по облигациям SOCAR, основными характеристиками которых является гарантия обратного выкупа по номинальной цене, высокая ликвидность, упрощенные операции купли-продажи и выплаты процентов согласно графику, превысил 172 млн долларов. Это самые торгуемые ценные бумаги на Бакинской фондовой бирже – в первом квартале 2019 года количество заключенных сделок составило более 120, а в целом было совершено 1 700 сделок. Из-за высокого спроса цена продажи облигаций SOCAR выросла до 1046 долларов.

Облигации можно приобрести в центрах службы АСАН № 1 и 5.

Следующая выплата процентов состоится 17 июля.