Visa поддержит сотрудничество Азербайджана с зарубежными платежными системами

Запуск Visa Token Service в Азербайджане в сентябре 2019 года стал отправной точкой для стремительного роста в стране токенизованных транзакций

Как международная компания платежных технологий, Visa прилагает все усилия по созданию условий, необходимых для запуска новых платежных сервисов в Азербайджане.

Об этом заявила региональный директор Visa на Кавказе Кристина Дорос в ответ на запрос Report о перспективах внедрения международных платежных систем в стране.

По словам Дорос, одним из главных направлений для компании Visa является создания инфраструктуры для развития беcконтактных, в том числе токенизированных, платежей: "Наша задача сделать бесконтактные платежи доступными для большего количества потребителей и торгово-сервисных предприятий. Запуск Visa Token Service в Азербайджане в сентябре 2019 года стал отправной точкой для стремительного роста в стране токенизованных транзакций, в том числе с помощью смартфонов и носимых устройств.

В Азербайджане мы тесно сотрудничаем с финансовыми организациями и готовы оказать им свою поддержку для запуска решений с Pays тогда, когда наши партнеры будут готовы к этому".

Отметим, что ранее компания Visa оказывала определенную поддержку деятельности в Азербайджане таких международных платежных систем, как Paypal, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay.

Из перечисленных платежных систем только Paypal имеет одностороннюю деятельность в нашей стране. То есть пользователь пластиковой карты, находящийся в Азербайджане, может произвести оплату с помощью этой системы, но в страну оплату производить нельзя.