Китай в марте увеличил валютные резервы до максимума за 7 месяцев

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в марте выросли по итогам пятого месяца подряд и в результате достигли максимального объема за последние семь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на Interfax.RU, по состоянию на конец прошлого месяца они составляли 3,099 трлн долларов, увеличившись на 8,58 млрд долларов по сравнению с февралем, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем не ожидали изменения.

При этом запасы золота в марте выросли четвертый месяц подряд и достигли 60,62 млн унций, незначительно увеличившись относительно предыдущего месяца.