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    В России реальная инфляция в 5 раз превысила официальные данные

    Причиной резкого роста стало подорожание продуктов питания

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ За январь текущего года "реальная инфляция" продемонстрировала резкий рост относительно декабря. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в отчете исследовательского холдинга "Ромир".

    В то время как официальная инфляция в январе, по данным Росстата, составляет 0,6%, данные "Ромира", которые рассчитываются через формулу дефлятора, отражающего реальные изменения уровня цен на товары и услуги, показали месячную инфляцию на уровне в 3,2%. Это в 5 раз выше официальных данных.

    "Виновниками столь резкого роста стали выросшие в январе цены на продукты (+7%) и алкоголь (+12%)", - сказано в отчете.

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