В Баку прошел интеллектуальный турнир Caspian Cup при поддержке AS Aqro

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ 8-10 июня при поддержке министерства молодежи и спорта в Баку уже в седьмой раз был проведен турнир по интеллектуальным играм Caspian Cup 2018. В рамках турнира как местные, так и иностранные команды поборолись за звание самой сильной в "Что? Где? Когда?", "Хамсе" и "Брейн-Ринге".

В рамках турнира, поддержанного компанией AS Aqro, входящейя в группу компаний AS Qrup İnvestment, проектом "Умный город – Баку" был организован открытый чемпионат Азербайджана по "Что? Где? Когда?" среди любителей. Победителям были вручены подарки от компании AS Aqro.

Победителем игры "Что? Где? Когда?" стала команда "Афина", которую возглавляет известный российский знаток Максим Поташов. Им также был вручен специальный приз от AS Aqro.

