Азербайджанские банки увеличивают численность сотрудников

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Число филиалов банков Азербайджана с начала года сократилось на 9 единиц и на 1 июля этого года составило 560 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками.

Согласно информации, число отделений банковского сектора возросло на 10 единиц и достигло 141 единицы. По сравнению с ситуацией на 1 июня количество филиалов и отделений не изменилось.

В течение шести месяцев количество банкоматов возросло на 42 единицы и составило 2 503 банкомата. В месячном исчислении зарегистрирован рост числа банкоматов на 27 единиц.

По сравнению с началом года число банковских работников уменьшилось на 852 человека и составило 16 095 человек. За июнь произошел рост численности работников на 61 человека.