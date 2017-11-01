В Азербайджане создана новая лизинговая компания

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Министерство налогов официально зарегистрировало ООО Premier Lizinq.

Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Vergilər" министерства.

По информации, компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Алиискендера Искендерова, дом 3/1, кв. 52. Уставный капитал компании составляет 100 манатов, законным представителем является Султан Мирзаев. Хотя речь идет о директоре небанковской кредитной организации Premier Kredit, С. Мирзоев сообщил Report, что в настоящее время компанию возглавляет Натиг Омрумов, а учредители лизинговой компании не являются учредителями НКО.