​В Азербайджане объем налоговых задолженностей равен 5% общих налоговых поступлений

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Налоговые органы Азербайджана к концу года планируют полностью выполнить прогноз по налоговым поступлениям на 2016 год.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Илькин Велиев.

Он отметил, что долги налогоплательщиков равны 5% общего прогноза: "Количество должников-налогоплательщиков примерно 10 тыс. Общий объем долгов налогоплательщиков составляет 5% общего прогноза по налоговым поступлениям".