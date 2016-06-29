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    ​В Азербайджане объем налоговых задолженностей равен 5% общих налоговых поступлений

    В этом году прогноз по налоговым поступлениям будет полностью выполнен

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Налоговые органы Азербайджана к концу года планируют полностью выполнить прогноз по налоговым поступлениям на 2016 год. 

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Илькин Велиев.

    Он отметил, что долги налогоплательщиков равны 5% общего прогноза: "Количество должников-налогоплательщиков примерно 10 тыс. Общий объем долгов налогоплательщиков составляет 5% общего прогноза по налоговым поступлениям".

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