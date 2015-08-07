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    ​В Азербайджане наблюдается рост манатных депозитов населения

    В целом же, с начала года манатные депозиты сократились на 36%

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане объем банковских депозитов населения в национальной валюте на 1 июля текущего года составил 4 633,2 млн. манатов, что на 79 млн. манатов или 1,7% больше аналогичного показателя на 1 июня текущего года.

    Об этом сообщили Report в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

    Отметим, что это первый рост манатных депозитов в этом году. В целом же, по сравнению с началом года манатные депозиты сократились на 2 642,5 млн. манатов или 36,3%.

    В данную статистику не входят депозиты нерезидентов и государственных органов управления.

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