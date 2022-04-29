О нас
Аудио новости

В Азербайджане количество ипотечных договоров выросло на 49%

В Азербайджане количество ипотечных договоров выросло на 49% В январе-марте этого года в стране было зарегистрировано 15 047 ипотечных договоров по недвижимому имуществу.
Финансы
29 апреля 2022 г. 18:38
В Азербайджане количество ипотечных договоров выросло на 49%

В январе-марте этого года в стране было зарегистрировано 15 047 ипотечных договоров по недвижимому имуществу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 4 922 или 48,6%, 2020 года - 5 596 или 59,2%.

Отметим, что наибольшее число ипотечных договоров было подписано в Баку, считающемся экономическим центром страны.

В январе-марте текущего года в столице в целом было заключено 7 717 ипотечных договоров, что составляет 51,3% или больше половины общего показателя по стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ipoteka müqavilələrinin sayı 49 % artıb

Другие новости из категории

Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank
Власти Германии проводят обыск в штаб-квартире Deutsche Bank
29 апреля 2022 г. 17:40
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
В Азербайджане ужесточены требования к безопасности информационных систем банков
В Азербайджане ужесточены требования к безопасности информационных систем банков
29 апреля 2022 г. 14:55
Банк России понизил ключевую ставку до 14%
Банк России понизил ключевую ставку до 14%
29 апреля 2022 г. 14:36
В Азербайджане потребителям возвращено 214 млн манатов НДС
В Азербайджане потребителям возвращено 214 млн манатов НДС
29 апреля 2022 г. 14:14
ЦБА: Соотношение сальдо платежного баланса к ВВП в этом году может составить 15%-25%
ЦБА: Соотношение сальдо платежного баланса к ВВП в этом году может составить 15%-25%
29 апреля 2022 г. 13:39
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами выросли почти в 7 раз 
В Азербайджане операции иностранцев с банковскими картами выросли почти в 7 раз 
29 апреля 2022 г. 13:38
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7,5%
29 апреля 2022 г. 13:23
В Азербайджане могут внедрить новые финансовые инструменты
В Азербайджане могут внедрить новые финансовые инструменты
29 апреля 2022 г. 12:57
Законопроект о платежных услугах в Азербайджане представлен правительству
Законопроект о платежных услугах в Азербайджане представлен правительству
29 апреля 2022 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi