В Азербайджане количество ипотечных договоров выросло на 49%

В январе-марте этого года в стране было зарегистрировано 15 047 ипотечных договоров по недвижимому имуществу.

В январе-марте этого года в стране было зарегистрировано 15 047 ипотечных договоров по недвижимому имуществу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госслужбу по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 4 922 или 48,6%, 2020 года - 5 596 или 59,2%.

Отметим, что наибольшее число ипотечных договоров было подписано в Баку, считающемся экономическим центром страны.

В январе-марте текущего года в столице в целом было заключено 7 717 ипотечных договоров, что составляет 51,3% или больше половины общего показателя по стране.