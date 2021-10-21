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Tesla заработала рекордную прибыль и увеличила продажи электромобилей на 72%

Tesla заработала рекордную прибыль и увеличила продажи электромобилей на 72% Выручка американского производителя электромобилей Tesla за третий квартал выросла на 57%, до 13,8 млрд долларов США.
Финансы
21 октября 2021 г. 16:59
Tesla заработала рекордную прибыль и увеличила продажи электромобилей на 72%

Выручка американского производителя электромобилей Tesla за третий квартал выросла на 57%, до 13,8 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", чистая прибыль увеличилась почти в пять раз, составив 1,6 млрд долларов США,— это рекордная прибыль для Tesla. Хорошим результатам за квартал в числе прочего помогли успешные продажи электромобилей в Китае и снижение издержек при производстве.

В начале октября компания также опубликовала данные по продажам электромобилей: они выросли на 72% в сравнении с тем же периодом 2020 года, достигнув 241 тыс. единиц. Аналитики полагают, что рост продаж продолжится и в четвертом квартале — ожидается, что Tesla продаст 266 тыс. электромобилей, тем самым за год в целом будет продано 900 тыс.

Tesla в меньшей степени, чем большинство других автопроизводителей, страдает от нехватки микрочипов: аналитики объясняют это тем, что компания начала покупать альтернативные чипы и менять их ПО так, чтобы они подходили для ее оборудования. Тем не менее дефицит чипов сказался и на Tesla. «Из-за нехватки комплектующих и сложностей с логистикой мы не могли запустить наши заводы на полную мощность»,— заявили в компании.

Акции Tesla, несмотря на хорошие результаты, снизились после публикации отчетности на 1,5%. Аналитики связывают это с тем, что они довольно сильно выросли за последнюю неделю на ожидании хорошей отчетности, кроме того, инвесторов беспокоит продолжающееся расследование американского Национального управления по безопасности дорожного движения по факту нескольких ДТП с участием электромобилей Tesla.

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