Страховой рынок Азербайджана увеличился

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 663,9 млн манатов, что на 31,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, сумма выплат страховых компаний за год сократилась на 2,9% и составила 224,1 млн манатов.

Поступления по добровольным видам страхования составили 485,3 млн манатов, выплаты – 162,4 млн манатов.

Поступления по обязательным видам страхования составили 178,6 млн манатов, выплаты – 61,7 млн манатов.

Доля взносов по добровольным видам страхования в общей структуре страховых взносов составила 73,1%, обязательным видам - 26,9%. На выплаты по добровольным видам страхования пришлось 72,5%, обязательным видам – 27,5% общих выплат.