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Сохранит ли ФРС учетную ставку на нулевых значениях?

Сохранит ли ФРС учетную ставку на нулевых значениях? Сегодня завершается очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
28 июля 2021 г. 12:34
Сохранит ли ФРС учетную ставку на нулевых значениях?

Сегодня завершается очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как сообщает Report, в последний день заседания учетная ставка будет пересмотрена.

В марте прошлого года ФРС в ответ на экономические последствия пандемии коронавируса понизила учетную ставку до 0-0,25% и не изменила решение в течение следующих 10 заседаний. Ранее ставка рефинансирования была снижена до столь низких значений 16 декабря 2008 года и не менялась в течение 7 лет. В декабре 2015 года на фоне падения уровня безработицы в США до самого низкого с февраля 2008 года показателя (5%) ФРС впервые повысила учетную ставку до 0,25-0,5%.

Аналитическая группа Report полагает, что на сегодняшнем заседании регулятор с большей вероятностью в очередной раз сохранит учетную ставку стабильной и продолжит скупать облигации и другие долговые обязательства на сумму не менее 120 млрд долларов США ежемесячно. Пандемия коронавируса по-прежнему представляет серьезный риск для восстановления мировой экономики. Так, появление новых штаммов вируса, в том числе и "Дельта", представляет угрозу для экономики Соединенных Штатов. Не исключено, что решение о сохранении процентной ставки на нулевых значениях окажет краткосрочное влияние на мировые рынки. Но внимание инвесторов будет приковано в первую очередь к комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла об экономической ситуации, а также к любым сигналам о будущей нормализации денежно-кредитной политики. Таким образом, выбранная регулятором тональность в отношении монетарной политики будет основным фактором, направляющим настроения инвесторов.

Напомним, что в последний раз регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне 0-0,25% 16 июня.

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