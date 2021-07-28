Сохранит ли ФРС учетную ставку на нулевых значениях?

Сегодня завершается очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как сообщает Report, в последний день заседания учетная ставка будет пересмотрена.
В марте прошлого года ФРС в ответ на экономические последствия пандемии коронавируса понизила учетную ставку до 0-0,25% и не изменила решение в течение следующих 10 заседаний. Ранее ставка рефинансирования была снижена до столь низких значений 16 декабря 2008 года и не менялась в течение 7 лет. В декабре 2015 года на фоне падения уровня безработицы в США до самого низкого с февраля 2008 года показателя (5%) ФРС впервые повысила учетную ставку до 0,25-0,5%.
Аналитическая группа Report полагает, что на сегодняшнем заседании регулятор с большей вероятностью в очередной раз сохранит учетную ставку стабильной и продолжит скупать облигации и другие долговые обязательства на сумму не менее 120 млрд долларов США ежемесячно. Пандемия коронавируса по-прежнему представляет серьезный риск для восстановления мировой экономики. Так, появление новых штаммов вируса, в том числе и "Дельта", представляет угрозу для экономики Соединенных Штатов. Не исключено, что решение о сохранении процентной ставки на нулевых значениях окажет краткосрочное влияние на мировые рынки. Но внимание инвесторов будет приковано в первую очередь к комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла об экономической ситуации, а также к любым сигналам о будущей нормализации денежно-кредитной политики. Таким образом, выбранная регулятором тональность в отношении монетарной политики будет основным фактором, направляющим настроения инвесторов.
Напомним, что в последний раз регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне 0-0,25% 16 июня.