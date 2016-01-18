​SOCAR выкупает первый выпуск евробондов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) объявила о начале выкупа по желанию инвесторов 5-летних евробондов на сумму 500 млн. долларов, размещенных в 2012 году.

Как сообщает Report, информация об этом распространилась сегодня на международных биржах.

Предложение действительно до 26 января.

Отметим, что SOCAR впервые разместила эмиссию еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже в феврале 2012 года. Выпуск общим объемом 500 млн. долларов и сроком обращения 5 лет размещен под 5,45% годовых. Таким образом, дата погашения приходится на 9 февраля 2017 года, оплата процентов осуществляется каждые полгода.