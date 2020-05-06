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Силуанов: Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов

​Силуанов: «Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов»

Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов (США).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

"Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов (США) - то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов (США) проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба", - сказал он в интервью газете "Ведомости".

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