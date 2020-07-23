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Шотландия потеряла 5 млрд долларов в результате выхода Великобритании из ЕС

Шотландия потеряла 5 млрд долларов в результате выхода Великобритании из ЕС Завершение переходного периода Brexit в 2020 году в течение двух лет может привести к сокращению шотландской экономики еще на 3,8 млрд долларов
Финансы
23 июля 2020 г. 15:23
Шотландия потеряла 5 млрд долларов в результате выхода Великобритании из ЕС

Экономика Шотландии уже потеряла 3,94 млрд фунт стерлингов (5 млрд долларов США) в результате выхода Великобритании из Евросоюза.

Как передает Report, об этом в четверг сообщила пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП) со ссылкой на исследование Уорикского университета.

Таким образом каждый шотландец с момента реализации Brexit в среднем недосчитался 736 фунт стерлинга (936 долларов США), а наиболее пострадавшим городом назван Абердин, где каждый его житель потерял 9 тыс. фунт стерлингов Кроме того, анализ правительства Шотландии показал, что завершение переходного периода Brexit в 2020 году в течение двух лет может привести к сокращению шотландской экономики еще на 3 млрд фунт стерлингов (3,8 млрд долларов США).

"Данные показывают, что экономика Шотландии уже сильно пострадала от Brexit... Безрассудные планы консерваторов выйти из ЕС с плохой сделкой или без сделки вовсе в разгар пандемии сделают Шотландию еще беднее", - сказал "теневой" министр экономики от ШНП Стив Флинн.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в ЕC состоялся 23 июня 2016 года. Несмотря на то, что большинство жителей Шотландии высказались против Brexit, победу по итогам плебисцита с результатом 51,9% одержали евроскептики. После нескольких переносов даты Brexit официальный выход Великобритании из ЕС состоялся в ночь на 1 февраля этого года.

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Версия на азербайджанском языке Şotlandiyanın “Brexit”dən çəkdiyi zərər açıqlandı
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