Самир Шарифов: В этом году прогнозируется, что темпы роста ВВП в Азербайджане достигнут до 5,5%

Прогнозируется, что к концу текущего года производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в номинальном выражении достигнет 115,4 млрд манатов, а реальный темп роста - 5,5%.
Как сообщает Report, об этом во время обсуждения обновленного законопроекта "О госбюджете Азербайджана за 2022 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов.
По его словам, в том числе ожидается рост ненефтяного ВВП до 65,7 млрд манатов в номинальном выражении: "В этот период среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 12,5%".