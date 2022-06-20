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Самир Шарифов: В этом году прогнозируется, что темпы роста ВВП в Азербайджане достигнут до 5,5%

Самир Шарифов: В этом году прогнозируется, что темпы роста ВВП в Азербайджане достигнут до 5,5% Прогнозируется, что к концу текущего года производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в номинальном выражении достигнет 115,4 млрд манатов, а реальный темп роста - 5,5%.
Финансы
20 июня 2022 г. 11:52
Самир Шарифов: В этом году прогнозируется, что темпы роста ВВП в Азербайджане достигнут до 5,5%
Самир Шарифов

Прогнозируется, что к концу текущего года производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в номинальном выражении достигнет 115,4 млрд манатов, а реальный темп роста - 5,5%.

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения обновленного законопроекта "О госбюджете Азербайджана за 2022 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в том числе ожидается рост ненефтяного ВВП до 65,7 млрд манатов в номинальном выражении: "В этот период среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 12,5%".

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Версия на английском языке Samir Sharifov: GDP growth rate in Azerbaijan projected to reach 5.5% in 2022
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Bu il Azərbaycanda ÜDM-in artım tempi 5,5 %-ə çatması proqnozlaşdırılır"

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