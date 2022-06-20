Самир Шарифов: В этом году прогнозируется, что темпы роста ВВП в Азербайджане достигнут до 5,5%

Самир Шарифов: В этом году прогнозируется, что темпы роста ВВП в Азербайджане достигнут до 5,5%

Прогнозируется, что к концу текущего года производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в номинальном выражении достигнет 115,4 млрд манатов, а реальный темп роста - 5,5%.

https://static.report.az/photo/fd770e4b-72ce-3db1-9972-3f2aeb9ea77e.jpg https://static.report.az/photo/fd770e4b-72ce-3db1-9972-3f2aeb9ea77e.jpg Самир Шарифов

Прогнозируется, что к концу текущего года производство валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в номинальном выражении достигнет 115,4 млрд манатов, а реальный темп роста - 5,5%. Как сообщает Report, об этом во время обсуждения обновленного законопроекта "О госбюджете Азербайджана за 2022 год" в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов. По его словам, в том числе ожидается рост ненефтяного ВВП до 65,7 млрд манатов в номинальном выражении: "В этот период среднегодовая инфляция в Азербайджане ожидается на уровне 12,5%". Подпишитесь на нашу страницу в Facebook