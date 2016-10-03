Рынок обязательного автострахования Азербайджана в сентябре вырос на 6%

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ За сентябрь этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зарегистрировано 69 710 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. По информации, из них 10 625 составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

Об этом Report сообщили в БОС.

За указанный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила около 5,7 млн. манатов.

По сравнению с сентябрем прошлого года количество страховых договоров выросло на 3%, а сумма страховых взносов - на 2,0%.

За отчетный период среднемесячный страховой взнос в сентябре вырос по сравнению с августом текущего года на 2,7% и составил 81,4 маната.